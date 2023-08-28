انت الأن تتابع خبر الرطوبة هتولع الجو .. الأرصاد تصدم الجميع بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الأثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس :وكشفت هيئة الأرصاد عن التقلبات الجوية التي تؤثر على حالة الطقس في مصر التي لها الفترة الحالية خلال فصل الصيف والتي تشمل كلا من سقوط الأمطار وارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتسجيل زيادة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأكدت الأرصاد في بيانها الذي شاركته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، سوف يكون هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس مما يجعل تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار راطب على محافظات القاهرة الكبري في ساعات النهار ، أما في الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفجرت هيئة الأرصاد مفاجأة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة حيث سوف يكون هناك بعض الظواهر التي تضرب البلاد وفي مقدمتها مثل نشاط مثير للرياح على بعض المناطق الجمهورية وبالتحديد على محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023:

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم الأثنين 28أغسطس الجاري على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى ،على أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم،