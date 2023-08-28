استعدادا للموسم الجديد.. بعثة الأهلي تغادر إلى النمسا لدخول معسكرها التدريبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 11:30 صباحاً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى النمسا استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وغادر أفراد بعثة الأهلي على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من مبنى صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وأيضا من مصر للطيران.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، وجه الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الأهلي.

وأكد خالد بيبو على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة حتى يتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد، وقال إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.