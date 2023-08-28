هيئة الدواء المصرية تعقد اجتماعا افتراضيا مع مؤسسة الغذاء والدواء بالمملكة الأردنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 04:27 مساءً - عقد، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا افتراضيا مع الدكتور نزار محمود مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بالقطاع الدوائي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الجهتين، وكذا تبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل دعم التعاون التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، والدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات ذات صلة بالمستحضرات الطبية.