انت الأن تتابع خبر قرار حكومي عاجل .. منع صرف الزيادة الجديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات : اطمن على نفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، خلال الساعات الماضية، عن تعرض بعض الفئات من أصحاب المعاشات إلي المنع من صرف الزيادة الجديدة التي تصرف مع مستحقاتهم الشهرية منذ شهر أبريل الماضي.

المعاشات:

وحددت هيئة التأمينات الأسباب التي تؤدي منع صرف الزيادة الجديدة، مع منع صرف المعاشات نفسها التي يحصل عليها المستفيدون، والواجبات التي يجب على أصحاب المعاشات تجنبها حتي لا يقعوا في حالات منع صرف المعاشات.

حالات منع صرف الزيادة الجديدة:

وأشارت الهيئة أن قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019، كشف عن الحالات التي يتم فيها صدور قرار بمنع صرف فيها المعاشات والزيادات التي يحصلون عليها والتي تتمثل في :

1- أن يتمكن صاحب المعاش من الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه.

2- أن يمكن صاحب المعاش من مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش

موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات:

وأكدت التأمينات أنه سوف يتم البدء في صرف الزيادة الجديدة في المعاشات مع معاشات شهر سبتمبر القادم بداية من يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر عبر العديد من منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلي أن هذه الزيادة تقدر بنسبه 15% وهي أيضاً حددتها المادة 35 من قانون المعاشات الجديد والتي تتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه، حيث تم البدء في صرفها بداية من أبريل بعد توجيه من الرئيس عبد الفتح السيسي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن حرب روسيا وأكورانيا.