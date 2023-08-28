انت الأن تتابع خبر إزالة مئذنة قوصون الأثرية .. صدور قرار عاجل من الحكومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة السياحة والآثار ما جري يتم على تداوله مواقع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين الموافق 28أغسطس الجاري صدور قرار عاجل بعملية إزالة مئذنة قوصون الأثرية في الأيام القليلة القادمة

مئذنة قوصون الأثرية:

وتحدثت العديد من المنشورات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة السياحة والآثار قد أصدر قرار يتعلق بإزالة فورية لمئذنة قوصون الأثرية، التي بلغ عمرها 680 عاما حيث تعتبر منشأة معمارية لا مثيل لها ومن النوادر الأثرية في محافظة القاهرة

إزالة مئذنة قوصون الأثرية :

وأكدت وزارة السياحة والآثار مع بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع ما نشر حول إزالة مئذنة قوصون الأثرية ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين، موضحة أن لم تصدر أي قرار نهائياً في هذا الشأن

وأضافت وزارة السياحة والآثار في بيانها الثنائي مع مجلس الوزراء أن هناك خطة تم وضعها من أجل أعمال ترميم وصيانة للمئذنة نظراً لوجود شروخ رأسية وأفقية بها مما يؤثر على توازنها، دون وجود أي نية لهدمها، أو المساس بها، باعتبارها، مؤكدة أن هذه المئذنة من المباني التي تم تسجيلها في عداد الآثار الإسلامية، وتخضع لقانون حماية الآثار.

طلب عاجل:

وطالبت وزارة السياحة والآثار والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء من جميع مواطني جمهورية مصر العربية بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا