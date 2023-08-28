الملكة رانيا يوسف في وصلة رقص ساخنة علشان تغلب سما المصري وجوهرة

بيروت - ثريا شاهين - قامت الفنانة رانيا يوسف بنشر من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وهو الذي لفت انتباه الكثير من المتابعين في كل مكان.

رانيا يوسف تظهر في فيديو ترقص وتتمايل بفستان مكشوف

وأطلت الفنانة رانيا يوسف في الفيديو وهي تتمايل وتتراقص وترتدي فستان ضيق ومكشوف من منطقة الصدر، وذلك على أغنية “قلبي بلاستيك” التي تقدمها روبي، وتعتبر من الأغاني المميزة التي حصلت على شهرة كبيرة في الفترة الماضية.

وظهرت أيضاً الفنانة روبي في الحفل وسط وصلة من الرقص، وهي تغني جميع أغانيها الجديدة والقديمة ومن أبرزها “أنت عارف ليه، ليه بيداري، يالرموش، قلبي بلاستيك، حتة تانية”.

وأيضاً روبي ارتدت فستان لونه أبيض مصنوع من الستان، وهي ظلت تتمايل وترقص على المسرح وهي تغني وترقص على الأغاني الخاصة بها، والتي وجدت تفاعل كبير في الحفل بشكل كبير بين جميع المتواجدين في الحفل لأنها من الحفلات المميزة لها.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف في الفترة الأخيرة حالة من الجدل الكبير، وهذا بسبب ملابسها المثيرة للجدل، وذلك لأنها ترتدي الكثير من الملابس المكشوفة والتي تغضب الكثير من المتابعين في كافة الأنحاء، وهي تظهر في الكثير من الأعمال الفنية والأفلام وغيرها الكثير من الأعمال الأخرى،