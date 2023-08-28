تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:34 مساءً - أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 40 حزبا سياسيا، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

ونظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو وقيادات 40 حزبا سياسيا أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة، استعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة.

كما ثمن التحالف مسيرة النضة والبناء التى قادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.