وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 06:34 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين، سقوط مقاتلة من نوع "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبة بالمنطقة الشرقية بالمملكة، ونجاة طاقمها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ذكر المتحدث الرسمى باسم الوزارة العميد الركن تركى المالكى أن المقاتلة سقطت الساعة 3:44 من مساء الاثنين، خلال مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكى نجاة الطاقم الجوى بعد استخدام كرسيى النجاة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.