المنتخب الأولمبى يُحدد 7 و11 سبتمبر موعداً مبدئياً لمباراتى روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:32 مساءً - حدد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، يومى 7 و11 سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لمباراتى روسيا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل، ضمن خطة الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

ويترقب ميكالى ما ستسفر عنه مفاوضات اتحاد الكرة مع الجانب الروسى لتأكيد إقامة المباراتين خلال سبتمبر المقبل.

فى السياق ذاته، طالب البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، جهازه المعاون بتجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان، بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب استدعاء ثلاثة محترفين لمعسكر سبتمبر المقبل ضمن الاستعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وصرح محمود حرب مدير المنتخب بأن المحترفين الثلاثة هم: عمر فايد المحترف فى فناربخشة، وبلال مظهر لاعب لاعب باناثينايكوس ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ.