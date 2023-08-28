حزب المستقلين الجدد يعلن عن دعمه لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:32 مساءً - يؤكد حزب المستقلين الجدد، بعد اجتماع الهيئه العليا واللجنة التأسيسية للحزب، علي دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسة جديدة.

وأكدح حزب المستقلين الجدد، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يري أن دعم الترشح لم يأتي من فراغ، بل هو قرار مبني علي تقييم لما تم من جهد وعمل من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علي مدار السنوات الماضية والقادمة، في سبيل الحفاظ علي الوطن.

وتابع: ويؤكد الحزب علي أن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أمر موضوعي مبني علي ما تم من إنجازات في شتي المجالات، والتي تمس حياة المواطن المصري.

وإذ يثمن حزب المستقلين الجدد، ما قام به الرئيس لحماية الوطن من محاولة اختطافه، واستمرار جهوده واستطاعته فى القضاء علي الإرهاب، بل ويري أن قدرة الدولة علي تخطي الأزمات العالمية، خاصة جائحة كورونا، وغيرها من الأزمات الاقليمية، لهو نتاج جهد وعمل ومتابعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.