نونيز وسترلينج يقودان هجوم التشكيل المثالي للجولة الـ3 في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 07:32 مساءً - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من عمر البطولة للموسم الحالي 2023-2024 والتي شهدت تواجد المدير الفني الألماني يورجن كلوب كأفضل مدرب، وفقاً للاختيارات التي يعلن عنها دوريا النجم البريطاني آلان شيرر عقب كل جولة.

وضم التشكيل المثالي للجولة النجم داروين نونيز لاعب ليفربول في الخط الأمامي بعد قيادته للريدز لتحقيق فوز على حساب نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، بالإضافة الى ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام، ورحيم سترلينج هداف تشيلسي.

وجاء تشكيل الجولة المثالي بالدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: جوزيه سا (وولفرهامبتون).

خط الدفاع: أودوجي (توتنهام)، يواكيم أندرسون (كريستال بالاس)، جوستو (تشيلسي).

خط الوسط: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، جيمس ماديسون (توتنهام)، جواو بالينيا (فولهام)، ماتي كاش (أستون فيلا).

خط الهجوم: داروين نونيز (ليفربول)، ميشيل أنطونيو (وست هام)، رحيم سترلينج (تشيلسي).

التشكيل المثالي للجولة 3

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "برامول لين".

ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، فيما يظل شيفيلد بدون رصيد من النقاط في المركز الـ17.

بينما يحتل فريق وست هام المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق وست هام فوزا كبيرا على نظيره برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي

ويمتلك وست هام 7 نقاط فى ترتيب الدورى الانجليزى، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن فريقى توتنهام وأرسنال وليفربول، فيما يأتى برايتون فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط.