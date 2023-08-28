الصحة تكشف مدى خطورة متحور كورونا الجديد وأبرز أعراضه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:35 مساءً - أشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه يتم عمل ترصد في جميع مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية للكشف عن المتحور الجديد لكورونا .

وتابع : لا توجد حالات خطرة لكورونا بشكل عام وجميع الإصابات إن وجدت بسيطة ويتم التعافى منها سريعا. وحول أعراض متحور أوميكرون EG-5.2، قال إن أعراض المتحور الجديد تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والسعال وفقد حاستي الشم والتذوق أو تغير في الحاستين وضعف عام وألم في الحلق وكحة شديدة، لافتا إلى أن المتحور الجديد يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

نصح حسام حسني، المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من أي فيروسات، مؤكدا أن الكمامة إجراء وقائي وليس عقاب، ويجب الحذر لكن لا داع للقلق. وأشار دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفيروس في العالم الخارجي يموت في توقيت زمني من 8 ل 12 ساعة، ولكن الفيروس يستغل جسم الإنسان وينمو بداخله ولذلك الفيروس يتحور بإستمرار حتي يظل داخل جسم الإنسان.