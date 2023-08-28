رئيس "الرئاسى اليمنى" يستقبل سفير مصر ويشكر السيسى على دعم اليمنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:36 مساءً - استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسى باليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، سفير مصر بالسعودية واليمن، أحمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وغرد العليمى على حسابه بموقع x ( تويتر سابقا) قائلا، "كل الامتنان، والتقدير لأخى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربيةعلى توجيهاته الكريمة يتقديم التسهيلات المطلوبة لأبناء شعبنا المقيمين والوافدين إلى أرض مصر العزيزة".

ونقل السفير لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام.

و أحاطه بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.

وقال السفير أحمد فاروق "ان التوجيهات الرئاسية المصرية، تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الاخير في القاهرة بالرئيس السيسي، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية".

واوضح السفير فاروق، ان وزراة الخارجية المصرية والجهات ذات العلاقة، ستعلن تباعاً الاليات والتفاصيل المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمقيمين والوافدين اليمنيين، بموجب التوجيهات الرئاسية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء عن عظيم شكره وتقديره لاخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على هذه المبادرة الكريمة ومواقفهم المشهودة في مختلف المراحل والظروف.

وذكر فخامته في هذا السياق، بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية الى جانب الشعب اليمني، ونظامه الجمهوري، وصولاً الى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم، او العلاج.