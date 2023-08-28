نتيجه تقليل الاغتراب 2023.. اعرف موعد اعتمادها رسميا على موقع التنسيق الإلكترونى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أغسطس 2023 10:36 مساءً - أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عن إتاحة نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق على موقع التنسيق الإلكترونى بمجرد الانتهاء من اعتماد النتيجة وترشيحات الطلاب، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ..

للحصول على النتيجة.

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى مساء اليوم الإثنين باب تسجيل الرغبات للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب "التحويل بين الكليات"، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2023 .

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة "التحويلات بين الكليات"، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) يوم الخميس الماضى، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن .

وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا يوجد مد للتقدم فى مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكترونى، وأنه سيتم غلق باب التسجيل مساء اليوم، كما لا يوجد تحويلات ورقية بين الكليات والجامعات، والمعاهد فى مرحلة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفى حدود النسب المقررة والتي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.