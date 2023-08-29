مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:33 صباحاً - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 29-8-2023 عددا من المباريات أبرزها مباراة النصر والشباب والاهلى مع الطائي في الدوري السعودي، بينما تستكمل مواجهات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا، وتقام أيضا مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على رأسها مباراة توتنهام وفولهام.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي (تركيا) × مولده (النرويج)- الساعة 10 مساء

باناثينايكوس (اليونان) × سبورتينج براجا (البرتغال)-الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود× التعاون- الساعة 6 مساء

ضمك× الفتح- الساعة 6 مساء

الأهلى× الطائى- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الخليج× الحزم- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

النصر× الشباب- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

سوانزي سيتي× بورنموث- الساعة 9:30 مساء

فولهام× توتنهام- الساعة 9:45 مساء

ترانمير روفرز× ليستر سيتي- الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون× بلاكبول- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

اتحاد بن قردان× النجم الساحلى- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الكويتى

كاظمة× الكويت- الساعة 8 مساء