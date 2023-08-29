انت الأن تتابع خبر معاشك هتيصرف بزيادة 30% … توجيه حكومي عاجل يخص أصحاب المعاشات : شوف مصيرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ الحكومة المصرية بصرف معاشات شهر سبتمبر القادم خلال الأيام القليلة المقبلة لما يقارب 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية،

المعاشات:

ويحصل أصحاب المعاشات في كل شهر من شهور السنة الميلادية على ما يقارب 28 مليار جنيه، والتي يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة، والتي يضاف إليها 14 مليار جنيه قيمة الزيادة الجديدة التي تقدر بنسبة 15%

توجيه حكومي :

كشف قانون المعاشات والتأمينات الجديد والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، عن هناك بعض أصحاب المعاشات الذي يمكن لها صرف معاشين مرة واحدة، ولكنه وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب المعاش والتي سوف تساعده على الحصول على زيادتين أي بمقدر 30% والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

1- الحالة الأولي من الجمع بين المعاشين للحصول على زيادة 30 % هي إذا توفى صاحب المعاش من أصحاب المعاشات كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وفقا لنصيب كلا منهم.

2- الحالة الثانية من الجمع بين المعاشين في قانون المعاشات الجديد للحصول على زيادة 30 % هي يجوز جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

3- الحالة الثالثة من الجمع بين المعاشين للحصول على زيادة 30 % هي يجوز جمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

4- الحالة الرابعة من الجمع بين المعاشين للحصول على زيادة 30 % هي يجوز جمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- الحالة الخامسة للجمع بين المعاشين هي يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون.

6- الحالة السادسة للجمع بين المعاشين هي أن حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات في الفقرة الأخيرة من المادة 24، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

7- أما الحالة الأخيرة للجميع بين المعاشين هي يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود