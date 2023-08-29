عاجل .. تسريب امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 على السوشيال ميديا

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رياض - احمد صلاح - قامت جروبات الغش الإلكتروني على منصة تليجرام من منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الحالي امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023 بعد مرور أقل من نصف من دخول الطلاب إلي اللجان.

الثانوية العامة دور تاني 2023:

يؤدي طلاب الشعبة العلمية والأدبية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق في جميع لجان بمحافظات مصر، مع اتباع جميع الإجراءات التي حدثت في امتحانات الدور الأول التي أجريت في شهر يونيو الماضي،

تسريب امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023:

وشاركت جروبات تليجرام بعض النقاط من أسئلة من امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق، الأمر الذي دي غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلي التواصل مع كافة الإدارات التعليمية وتابعت بدقة الأسئلة المتداولة للتوصل إلي الطالب المسئول عن تسريب الامتحان مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ ضده كافة الإجراءات القانونية، موضحة أن الإدارات التعليمية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني من حيث التنظيم والدقة و الحفاظ على سرية امتحانات الثانوية العامة ومنع أي محاولات للغش، وأن الهدف من ذلك هو توفير أفضل الظروف لإجراء الامتحانات بشكل مثالي وعادل.

أسئلة امتحان الأحياء الثانوية العامة 2023:

وأشارت الوزارة أن عدد أسئلة امتحان الأحياء دور ثاني الثانوية العامة يبلغ 46 سؤالا ، هي مقسمة إلي سؤالين مقاليين مقالي و 44 سؤالا اختيار من متعدد أو ما يطلق عليه البابل شيت.

توزيع درجات امتحان الأحياء دور ثاني 2023:

1- الدرجة النهائية في مادة الأحياء تكون من 60 درجة.

2- الأسئلة المقالية يكون عليه 4 درجات

3- أسئلة الاختيار من متعدد عليها 56 درجة