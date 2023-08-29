انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 .. لن تتخيل الطب نزلت لكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جامعة الزقازيق الأهلية في بيان رسمي لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، عن تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، الذي من المتوقع أن ينطلق الشهر القادم.

جامعة الزقازيق الأهلية:

وتعتبر جامعة الزقازيق الأهلية من أحدي الجامعات الأهلية التي أناشئتها الدولة المصرية في الفترة الماضية في مدينة العاشر من رمضان، حيث أنها تتميز بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للأساليب العملية الحديثة، مما جعل هناك الكثير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها.

تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023:

1- الحد الأدنى لكلية الطب في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 80 %

2- الحد الأدنى لكلية طب الأسنان في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 78 %.

3- الحد الأدنى لكلية الصيدلة في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 72 %.

4- الحد الأدنى لكلية نظم العلاج الطبيعي في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 60%

5- الحد الأدنى لكلية الطب البيطري في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 68%.

6- الحد الأدنى لكلية العلوم علوم الحاسب في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 62 %.

7- الحد الأدنى لكلية الهندسة في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 68%.

8- الحد الأدنى لكلية التكنولوجيا الحيوية في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53 %.

9- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

10- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا العلوم الأساسية في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

11- الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

12- الحد الأدنى لكلية الإعلام في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

13- الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

14- الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والإدارة في تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية 2023 يبلغ 53%.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2024:

وحددت جامعة الزقازيق الأهلية مصاريف العام الدراسي الجديد، والتي سوف نقوم بالكشف عنها

1- كلية الطب البشري في جامعة الزقازيق الأهلية ما يقارب 110 ألف جنيه.

2- كلية طب الأسنان ما يقارب 100 ألف جنيه

3- كلية الصيدلة ما يقارب 80 ألف جنيه

4- كلية الهندسة ما يقارب 60 ألف جنيه

5- كلية لحاسبات والمعلومات ما يقارب 50 ألف جنيه

6- كلية التمريض ما يقارب 40 ألف جنيه