انت الأن تتابع خبر عاجل .. الأرصاد تعلن عن مفاجأة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة الثلاثاء 29 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس :

وأوضحت هيئة الأرصاد أن مصر تعرض إلي بعض التقلبات الجوية خلل الفترة الحالية والتي أثرت بشكل مباشر على حالة الطقس في مصر والتي تشمل كلا من سقوط الأمطار وارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتسجيل زيادة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها الذي شاركته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، سوف يكون هناك زيادة في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهوبية حيث يسوط طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار راطب على محافظات القاهرة الكبري في ساعات النهار ، أما في الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس الساعات القادمة سوف يكون هناك زيادة فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بالإضافة إلي نشاط مثير للرياح على بعض المناطق الجمهورية وبالتحديد على محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 28 أغسطس 2023:

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى ،على أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم،