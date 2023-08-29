صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى احترام المصريين وتقديرهم للشهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:29 صباحاً - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى - خلال اجتماع، أمس، مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين اللواء السيد الغالى، والمدير التنفيذى للصندوق اللواء أحمد الأشعل - أن الشعب المصرى يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية.

وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين" - أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.