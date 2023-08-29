بينهم لاعبي الأهلي.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 01:28 مساءً - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 4 حتى 12 من نفس الشهر، ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامة فيصل