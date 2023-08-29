وزير الأوقاف يجدد التهنئة لفضيلة المفتي بثقة سيادة الرئيس بالمد لمدة عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:28 مساءً - هنأ معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة أ.د شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالمد لفضيلته لمدة عام، متمنيًا لفضيلته ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الدين والوطن، مشيرًا إلى ما يتم تنفيذه من البرامج التدريبية المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية لمعالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م بدار الإفتاء المصرية.

وقد ناقش معالي أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع فضيلة أ.د شوقي علام مفتي الجمهورية تسيير القوافل العلمية الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمحافظة شمال سيناء، بواقع قافلة كل أسبوع لشمال سيناء تضم 12 عالمًا خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية.