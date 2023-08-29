أخبار مصرية

البرهان يشكر مصر قيادة وشعبا على تسهيل دخول السودانيين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:28 مساءً - قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إننا في هذه الزيارة أردنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصرى، وهم جيران وأصدقاء ولدينا مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين، وقصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، ونطلعهم على تطورات الموقف.

وأضاف "البرهان" خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية"، إننا نتفاكر مع الجانب المصري في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر.

كما وجه الشكر للشعب المصري والقيادة المصرية وكل من سهل دخول السودانيين إلى مصر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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