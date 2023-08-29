انت الأن تتابع خبر بالصور .. هدم مقبرة أحمد شوقي ضمن أعمال التطوير .. بيان عاجل من محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال ما جري يتم على تداوله مواقع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري صدور قرار عاجل بعملية هدم مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء بالإضافة إلي الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم

مقبرة أحمد شوقي:

وأوضحت العديد من المنشورات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام محافظة القاهرة قد أصدر قرار يتعلق بهدم فورية هدم مقبرة أحمد شوقي، التي ضمن أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة والمحافظة في الفترة الحالية

هدم مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء :

وأكدت محافظة القاهرة في بيان نشرت صورة منه على صفحتها الشخصية بمو قع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن جميع ما مقبرة أحمد شوقي أمير الشعراء ليس له أي ساس من الصحة وأن جميع ما جري تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة في نفوس المواطنين، موضحة أن لم تصدر أي قرار نهائياً في هذا الشأن

وأضافت محافظة القاهرة أن هناك جميع الصورة التي تم تدولها في هذا الشأن هي مزيفة ليست صحيحة وأنه لن يتم مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى نهائياً.

طلب عاجل:

وطالبت محافظة القاهرة من المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة نهائيا