انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. قرار صادم من وزير التعليم بشأن تحويلات الثانوية العامة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار عاجل خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، بشأن تحويلات الثانوية العامة في العام الدارسي الجديد 2023-2024.

الثانوية العامة 2024:

وكشف حجازي في قراره، عن مصير تحويلات الثانوية العامة 2024، التي تم تقديمها في الأيام القليلة الماضية للطلاب الذين سوف يدرسون في العام الدراسي القادم 2023 / 2024، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

قرار جديد :

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تشكيل لجنة مركزية داخل الإدارة العامة للتعليم الثانوي العام في وزارة التربية والتعليم، حيث سوف يكون مهمتها بحث الطلبات المقدمة لتحويلات الثانوية العامة للعام القادم، بالإضافة إلي البت فيها بناءا على المستندات المقدمة.

آخر موعد لتحويلات الثانوية العامة 2024:

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 من الإدارات والمديريات التعليمية بجميه محافظات الجمهورية سوف يكون غداً الأربعاء الموافق 30 من الشهر الميلادي الجاري، وأنه لا صحة مطلقاً لما يتم تداوله في الفترة الحالية حول مد فترة تقديم الطالبات.

تحويلات الثانوية العامة:

وكانت حجازي قد أصدر عدد من القرارات، خلال العام الدراسي المنصرم 2022-2023، بشأن تحويلات الثانوية العامة، والتي تتمثل في منع حدوث أي عملية تحويل بداية من بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام إلا بعد أن تقوم اللجنة المختصة بالوزارة بفحص المستندات المقدمة بشأن أسباب التحويل والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.

كما قرر وزير التربية والتعليم بمنع اتخاذ أي إجراءات حول تحريك الفصول الدراسية في المرحلة الثانوية العامة قبل العودة إلي الجهة المسئولة في الوزارة وهي الإدارة المركزية للتعليم والتي تقوم بدراستها والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض