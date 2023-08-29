انت الأن تتابع خبر كارثة كبري.. اتفرج زاهي حواس يعلن سرقة 2000 قطع أثرية من مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الدكتور زاهي حواس، الأيقونة المصرية ورائد علم الآثار، على ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية من أمس الأثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، في المتحف البريطاني.

المتحف البريطاني:

وأقدم المتحف البريطاني في المملكة المتحدة على عرض عدد من القطع الآثارية المصرية والتي كان في مقدمتها حجر رشيد الذي تم اكتشافه في منطقة رشيد أثناء الحملة الفرنسية على مصر على يد جندي يدعى بيير فرانسوا بوشار.

تصريحات زاهي حواس:

وأدلي زاهي حواس بعدد من التصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه سيد علي على قناة الحدث المصرية، أن ما يحدث في المتحف البريطاني هو جريمة بكل المقاييس، حيث أن جميع الآثار المصرية الموجودة بداخله مسروقة وفي مقدمتها بكل تأكيد هو حجز رشيد، وصفا أن ما حدث هو خطأ فادح لأنه هو أيقونة الآثار المصرية.

وأشار حواس أن المكان الطبعي لحجر رشيد يمكن في المتحف المصري الكبير الذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، مطالباً بوقف هذه الكارثة الكبري عن طريق إقامة مؤتمر صحفي عاملي منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار المصرية للمطالبة بعودة هذه الأثار إلي مصر مرة أخري.

وأضاف الأيقونة المصرية ورائد علم الآثار، أن هناك اعتراف رسمي من قبل جورج أوزبورن رئيس أمناء المتحف البريطاني، والذي أكد فيه قيامه بسرقة ما يقارب 2000 قطعة اثرية من مصر، حيث كان من بين تلك القطع مجوهرات ذهبية وأحجارًا كريمة من القرن الـ15 قبل الميلاد إلى القرن 19 ميلاديا.

وأستطرد حواس في تصريحاته قائلاً آثارنا بتتسرق ولازم نتحرك، لأن المشرفين على المتحف البريطاني ليسوا أمنين على هذه الآثار المصرية، وأن المكان الطبيعي لها هو مصر وليس في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أوروبية أخري.