وزير العمل: ميكنة 90% من مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمديريات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:33 مساءً - قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن ملف السلامة والصحة المهنية ضمن أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة على قد وساق، مؤكدًا الاهتمام بكافة المنشآت للتفتيش عليها والتأكد من تواجد عوامل السلامة والصحة المهنية.

السلامة والصحة المهنية

وأضاف حسن شحاتة، وزير العمل، هلال مؤتمر صحفي بمدينة شرم الشيخ، أنه تم ميكنة 90% من مفتشي السلامة والصحة المهنية للمديريات، مؤكدًا: هناك خطة سنوية للوزارة بشأن السلامة والصحة المهنية بننزل للمخالفين ويخطر محضر للمديرية وكل مفتش معاه check list، للمتابعة بدقة تامة حول كافة التفاصيل.

وكان تفقد وزير العمل حسن شحاتة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة، لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والبوابة الرئيسية للمركز، والوقوف على آخر مستجدات عملية التطوير ومجريات العمل، ووجه الوزير بتطوير الورش الموجودة بالمركز لإنشاء معامل تدريب حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتأسيس معامل لغات، وورش لمهن الخياطة والتفصيل، والذكاء الاصطناعي، وصيانة الحاسب الآلي، والمحمول والطاقة الشمسية،والتبريد والتكييف وغيرها، وأن تعتمد خطة تطوير المركز على أن تكون شهاداته معتمدة دوليًا.

ووجه الوزير بتجهيز الورش والمعامل بالإمكانيات اللازمة، لاستخدامها في اختبارات برامج الفحص المهني المشترك مع المملكة العربية السعودية.

وخلال جولته وجه الوزير شحاتة بسرعة الانتهاء من الورش التدريبية وتجهيزها لتكون جاهزة لاستقبال المتدربين في أسرع وقت ممكن وفقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة، توفير المعدات والأدوات، المخصصة لذلك طبقا لأحدث المواصفات العالمية في هذا المجال، وبالإضافة الى عمل وحدة مخازن جديدة ملحقة بالمركز.