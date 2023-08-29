ترتيب مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:35 مساءً - أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، عن مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث تم إعلان مواعيد الجولات العشر كاملة، والتي استلمها الإتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد المباريات.

وتستغرق تصفيات كأس العالم 13 شهر كاملة، وتنطلق التصفيات في الفترة مابين نوفمبر 2023، وحتى أكتوبر 2024، للتأهل لبطولة كأس العالم الأولي التي تقام في 3 دول مختلفة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

مواعيد وترتيب مواجهات منتخب مصر:

الجولة الأولى مصر وجيبوتي داخل الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023 الجولة الثانية سيراليون ومصر خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023 الجولة الثالث مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو2024 الجولة الرابعة غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو2024 الجولة الخامسة اثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025 الجولة السادسة مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025 الجولة السابعة مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025 الجولة الثامنة بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025 الجولة التاسعة جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025 الجولة العاشرة مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.



