محمد صلاح فى لندن خلال اجازته لزيارة الآثار المصرية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:30 مساءً - حرص النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على زيارة الآثار المصرية، وذلك خلال يوم إجازته، بعد الفوز المثير الذى حققه على مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر محمد صلاح، صور زيارته للآثار المصرية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقا: "أن أكون سائحًا في لندن في يوم إجازتي".

وتأتى زيارة محمد صلاح للآثار المصرية وسط أحاديث كثيرة عن مستقبل النجم المصري، مع ناديه ليفربول، فى ظل رغبة نادى اتحاد جدة السعودي، والذى عرض على النادي الإنجليزي، مبلغ 150 مليون يورو، لضم النجم المصري.

وكان محمد صلاح نجح فى قيادة الريدز لتحقيق فوز مثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، بعد أن صنع هدف نونيز الثاني فى شباك المكبايس.