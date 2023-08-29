السفير محمد العرابي: مصر تعمل على العديد من المحاور لحل الأزمة السودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:30 مساءً - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القتال دائر في السودان منذ 5 أشهر، والخراب طال البنية التحتية وتضرر منه الشعب السوداني، وغابت كل الحلول، حتى حل الحسم العسكري، مشيرا إلى أننا أمام احتمالات كثيرة حول استمرار هذا القتال لفترات أخرى، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "نحن أمام فترة صعبة، وأعتقد أن مصر كان صوتها واضح في هذا الشأن منذ البداية، وحتى الآن لم نر تقدم في فكرة الحل السياسي، والذي يجب أن يكون أبعد من مجرد هدنة أو وقف إطلاق النار، وإنما وقف للحرب، وهو ما تسعى إليه مصر في الفترة الحالية".

وقال: "بالنسبة لمصر، فهناك العديد من المحاور، فمنذ بداية الأزمة مصر ترحب بالأشقاء السودانيين، وفي الوقت نفسه تعمل على الدفع بالعملية السياسية، وأكدت ضرورة عدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي، خاصة أن الصراع سوداني سوداني، وحتى الآن مصر كدولة تسير في هذه المحاور بقوة، وأعتقد أننا يمكن أن نقدم شئيا سياسيا في القريب العاجل". وتابع: "الحل يجب أن يكون سودانيا، وليس من الخارج، لأن ذلك سيؤمن استمرارها".