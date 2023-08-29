كاف: موعد قرعة دوري السوبر الأفريقى.. وتنزانيا تستضيف الافتتاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:31 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، سوف تجري يوم السبت المقبل، الثانى من شهر سبتمبر، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد الكاف، أن المباراة الافتتاحية فى بطولة دوري السوبر الإفريقي، سوف تقام يوم 20 أكتوبر المقبل فى تنزانيا.

وقال بيان الكاف:"تم تنظيم مسابقة دوري السوبر الإفريقي الافتتاحية على أساس الذهاب والإياب، تبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي.

وستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري السوبر الإفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر.

وستقام المباريات النهائية التي ستحدد الفائز في المسابقة يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

وتنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي بمشاركة 8 أندية الأهلى المصري، الوداد الرياضي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة باتريس موتسيبي، قد أعلن عن إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ 44 للاتحاد الأفريقي في مدينة آروشا التنزانية.