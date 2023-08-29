موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتى بالكونفدرالية .. تعرف عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:31 مساءً - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، الاستعداد لانطلاق الموسم الكروى الجديد، والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيعود الفريق لتدريباته الجماعية، ويدخل بعدها معسكر إعداد مغلق فى القاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 16 سبتمبر المقبل موعداً للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا. ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الزمالك إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي. وحدد الجهاز الفني للزمالك يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.