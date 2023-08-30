هيئة الدواء تحذر المواطنين: تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة الـ10...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:31 صباحاً - وجهت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة الـ10 صباحًا والـ5 مساءً، منعا للإصابة بالإجهاد الحراري.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه يجب على المواطنين شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، قبل وأثناء وبعد التمرين أو العمل في بيئة حارة، تجنب الإجهاد الحراري.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه يجب ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون، والبقاء في الظل قدر الإمكان، وأخذ فترات راحة منتظمة من التمارين أو العمل في بيئة حارة.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية، أن الإجهاد الحراري حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة، وفي حال كان الشخص يعاني من أي من أعراض الإجهاد الحراري؛ فمن المهم تبريد الجسم والحصول على راحة فورية.​

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل مشروع تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، بعد إيقاف خدماته الطبية والطوارئ في 27 يوليو الماضي، بتكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه، على أن يتم تسليمه في يونيو 2024 بدلا من يونيو 2025