التعليم: آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الأربعاء 30 أغسطس آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام، من الإدارات والمديريات التعليمية للعام الدراسي 2023-2024، بناء على تكليف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، بتشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث التحويلات.

آخر موعد لاستلام تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام

الجدير بالذكر، أختتم أمس طلاب الصف الثالث الثانوي (العلمى، والأدبي، ومدارس المتفوقين) امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأن اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "الفلسفة والمنطق ".

وعلى صعيد اخر، أكد الدكتور رضا حجازي أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني، حيث إن الطالب من خريجي هذه المدارس يضمن وظيفته قبل التخرج، وله الحق في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة، كما يستطيع الالتحاق بالجامعات الأكاديمية بعد إجراء المعادلة، فضلا عن زيادة الطلب من مختلف دول العالم على هؤلاء الخريجين.