رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات.. التسجيل متاح الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023، للطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50%، موضحة أنه يمكن للطلاب الدخول عبر الموقع لتسجيل الرغبات، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

و أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن رابط تنسيق المرحلة الثالثة يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، و ذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحا أنه يجرى إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لحين تنسيق الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني، منوها بأن هناك أماكن شاغرة بالكثير من الكليات والمعاهد متاحة لطلاب الشعبتين.

تنسيق الجامعات 2023

وناشد رئيس قطاع التعليم بضرورة تجنب مروجي الإعلانات عبر منصات الواصل الاجتماعي وغيرها للكيانات الوهمية و ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتأكد من اعتماد الكيانات الوهمية من عدمه سواء من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.