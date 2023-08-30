موسى مصطفى موسى: الجميع متكاتف مع الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - كشف موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن تفاصيل تأييد الحزب لترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال الإنجازات، قائلا: «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة المقبلة فعلا، وليس الحكاية من الذي سيترشح أمامه أو لا يترشح، فالفكرة في مقدرته واستطاعته على التحدي وعمل استقرار في هذا الوطن بالمرحلة المقبلة».

وأضاف «موسى»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، وكلها تربصات شديدة، وما جرى فعله الفترة الماضية قاعدة كاملة لمرحلة مقبلة، التي تتطلب وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكمالها وعمل الإنجازات المطلوبة.

وتابع: «الجميع متكاتف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونرغب في استقرار الوطن، ونقوم بدورنا الوطني المطلوب، ونتصدى لكل ما يحدث في محيطنا، ونقف وقفة رجل واحد خلف الرئيس القومي الوطني الذي شهدت الناس أدواره الفعلية التي قام بها».

وواصل: «لن نتحدث عن أفكار غير قابلة للتنفيذ، وشاهدنا مشروعاته كيف جرت، والفترة المقبلة بها استقرار فعلي، فدخول مصر للبريكس من النقاط المهمة لـ التنمية الاستقرار والتحرك بشكل قوي».