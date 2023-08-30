انت الأن تتابع خبر لمدة 24 ساعة كاملة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة أسوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من المناطق في نطاق محافظة أسوان قطع المياه صباح اليوم الأربعاء الموافق 30أغسطس الجاري، بسبب ما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال في هذا التوقيت

قطع المياه:

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان عن تفاصيل قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك عبر بيان نشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع المياه في أسوان :

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان أن مدة قطع المياه تبلغ 24 ساعة حيث أنها ستبدأ من الساعة السادسة صباح اليوم اليوم وحتى الساعة السادسة صباح غداً الخميس الموافق 31 من الشهر الميلادي نفسه

سبب قطع المياه في أسوان :

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة أسوان أن سبب قطع المياه وهي أعمال إحلال وتجديد رافع صرف صحى نصر النوبة فى أسوان

أماكن قطع أسوان :

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر، الديوان ، قورتة، قته، الجنينة والشباك، أبريم ، نجع العرب ، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة

طالب عاجل :

وتوجهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة أسوان بطلب عاجل إلي جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.