انت الأن تتابع خبر لمدة نصف يوم يا مدام .. قطع المياه عن هذه المناطق في محافظة قنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد أماكن في محافظة قنا قطع المياه مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري، نتيجة ما تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال خلال هذه الفترة

قطع المياه:ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا بيان خلال الساعات القليلة الماضية الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي تحدثت فيه عن معلومات حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية

موعد قطع المياه في قنا :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا أنه عملية قطع المياه سيكون لمدة 12 حيث أنها ستبدأ من الساعة تمام الساعة الحادية عشرة مساءً اليوم وحتى الحادية عشر من صباح عداً الخميس الموافق 31 من شهر أغسطس الجاري

سبب قطع المياه في قنا :

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة قنا أن سبب قطع المياه وهي أعمال الصيانة وكذلك أعمال ترحيل وربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع الكوبري العلوي بمدينة فرشوط أمام البنك الاهلي

أماكن قطع قنا :

وأوضحت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة قنا عن المناطق التي سوف ينقطع عنها المياه والتي تتمثل في فرشوط وقرية الكوم الأحمر وقرية رفاعة وقرية سيسبان وقرية رسلان وقرية نجوع غانم وقرية الدهسة وقرية القبيبة

تنوية هام :

ونوهت شركة المياه ولصرف الصحي في محافظة قنا على جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.