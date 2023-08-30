وزير الدفاع يبحث مع عدد من قادة القوات المسلحة قضايا الأمن القومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 12:29 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لقضايا الأمن القومي وأساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى بعدد من قادة القوات المسلحة

تناول اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعى أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات.

كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبى العالى للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الإطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات العمل التخصصية لتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانات.

كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى فى بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023.

وفى نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين والذى عكس مدى التطوير الذى تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه.