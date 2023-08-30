مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى بورسودان الإثنين 4 سبتمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:26 مساءً - تنطلق في الخامسة فجر الآثنين المقبل 4 سبتمبر أولى رحلات شركة مصر للطيران ، في طريقها إلى مدينة بورسودان والتى تعد الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران ، والتى ستسير رحلة يوميا بواقع 7 رحلات أسبوعيا ، وتحمل الرحلة رقم 865 ، وتعود إلي القاهرة في 1 ظهرا برقم 866 .

ويمكن للركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الالكتروني الشركة الوطنيه مصر للطيران، وتأتى الرحلة ضمن خطة الناقل الوطني في تزويد الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات.

وتتميز العلاقات بين الأشقاء في السودان بالكثير من الإرتباط والعلاقات الوطيدة بين أبناء وادى النيل، حتى أن مصر للطيران تسير عددا من الرحلات المختلفة منذ سنوات بعيدة إلى وجهات مختلفة بالسودان، حيث كانت تسير العديد من الرحلات إلى الخرطوم .

وتمتاز رحلات مصر للطيران إلى السودان بكثافة التشغيل نظرا للعلاقات الوثيقة التى تربط الشعبين الشقيقين سواء الرسمية أو الشعبية ، حتى أن هناك 3 شركات طيران سودانية تعمل علي خط القاهرة، هى بدر وتاركو والسودانية ، والتى كانت تسير رحلات منتظمة علي مدار اليوم قبل توقفها مؤخرا بسبب الأحداث هناك .

وحسب مصادر بمطار القاهرة فإن الخط يعتبر من الخطوط الواعدة تجاريا خصوصا مع ازدياد حركة السفر والطلب عليه سواء من جانب الراكب المصرى أو الأشقاء بالسودان، خلاف العديد من الجنسيات المختلفة التى تقصد مدينة بورسودان والكثير من ركاب الترانزيت الذين يفضلون النزول بمطار القاهرة وأستئناف رحلاتهم إلى السودان الشقيق عبر الناقل الوطنى المصرى .

من ناحية أخرى يبدأ الناقل الوطنى المصرى الأحد المقبل 3 سبتمبر، تسيير خط ساوباولو بالبرازيل، بواقع رحلة كل أسبوعين، وذلك لخدمة العديد من الركاب والجاليات العربية والمصرية وركاب الترانزيت.

وكانت مصر للطيران، أطلقت أولى رحلاتها من مطار القاهرة الدولى إلى مانشستر، وذلك يوم السبت الموافق 15 يوليو الماضي بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، بحضور المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والسفير البريطاني لدى القاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران.