"هيكل.. سيرة الأستاذ" على شاشة الوثائقية فى مئوية ميلاد محمد حسنين هيكل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:27 مساءً - أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها، فى سبتمبر 2023، الجزء الأول من الفيلم الوثائقى "هيكل.. سيرة الأستاذ"؛ تزامنًا مع مئوية ميلاد الصحفى والكاتب المصرى الكبير محمد حسنين هيكل.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل فى بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التى أسست مبكرًا للقب الذى اشتُهر به فى الأوساط الصحفية؛ الأستاذ.

الفيلم الذى أُجريت مقابلاته بين العاصمة المصرية القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة فى دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطانى "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعى الصحافة فى العالم، والجزائرى "الأخضر الإبراهيمى"، المبعوث الأممى ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصرى "مصطفى الفقى"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة "مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة