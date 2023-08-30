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مجلس الوزراء يوافق على منح شركة ”سامسونج إلكترونيكس مصر” الرخصة الذهبية لإقامة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:29 مساءً - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمول على مساحة 6000 م2، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، مدينة الواسطي، محافظة بني سويف، بحيث تلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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