وزارة العمل:ختام برنامج تدريبى على مهارات اللغة الإنجليزية بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 04:30 مساءً - اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس ، البرنامج التدريبي المجاني الرابع على تعليم مهارات اللغة الانجليزية وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 43 متدرب ومتدربة منهم 2 من ذوى الهمم ، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب عدد 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم و إصقال مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة ، انه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم ، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب ، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين ..

واَضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة ، كما يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها ..