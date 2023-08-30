انت الأن تتابع خبر تنسيق جامعة النهضة 2023 .. لن تتجيل الهندسة وصلت لكام السنة دي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جامعة النهضة الخاصة في بيان رسمي لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري، عن تنسيق جامعة النهضة 2023، للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جامعة النهضة الخاصة :

تقع جامعة النهضة الخاصة في محافظة بني سويف وتعتبر من أهم الجامعات الخاصة في مصر والتي ذاع صيتها طوال الفترة الماضية ، حيث أنها تتميز بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للأساليب العملية الحديثة.

تنسيق جامعة النهضة 2023:

1- الحد الأدنى لكلية الطب في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 80 %

2- الحد الأدنى لكلية طب الأسنان في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 78 %.

3- الحد الأدنى لكلية الصيدلة في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 72 %.

4- الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 76%

5- الحد الأدنى لكلية الهندسة في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 68%.

6- الحد الأدنى لكلية العلوم علوم الحاسب في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 60%.

7- الحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 53 %.

8- الحد الأدنى لكلية كلية الإعلام والعلاقات العامة في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 53 %.

9- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا الفنون الجميلة في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 53%.

10- الحد الأدنى لكلية تكنولوجيا الفنون الجميلة في تنسيق جامعة النهضة 2023 يبلغ 53%.

مصاريف جامعة النهضة 2024:

وحددت جامعة النهضة مصاريف العام الدراسي الجديد، والتي سوف نقوم بالكشف عنها

1- كلية الطب البشري في جامعة النهضة ما يقارب 199.500 ألف جنيه.

2- كلية طب الأسنان ما يقارب 148.350 ألف جنيه

3- كلية العلاج الطبيعي ما يقارب 91.425 ألف جنيه

4- كلية الصيدلة ما يقارب 113.850 ألف جنيه

5- كلية الهندسة ما يقارب 63.250 ألف جنيه

6- كلية علوم الحاسب ما يقارب 60 ألف جنيه.

7- كلية إدارة الأعمال عربي ما يقارب 31 ألف جنيه

8- كلية كلية إدارة الأعمال إنجليزي ما يقارب 40 ألف جنيه

9- كلية الإعلام والعلاقات العامة ما يقارب 40 ألف جنيه.