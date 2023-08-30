انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة .. لن تصدق ماذا تقول الأرصاد الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري، على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الأجواء الساخنة التي تشهدها البلاد

حالة الطقس :

وأكدت هيئة الأرصاد أن مصر بها بعض الأجواء الغير مستقرة في الفترة الحالية والتي كان لها تأثير حالة الطقس في مصر والتي تمثلت في سقوط الأمطار وارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتسجيل زيادة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة على مصر، سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مصر طبقاً لأحدث الصور القادمة من الأقمار الصناعية والتي سوف تؤدي إلي طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار راطب على محافظات القاهرة الكبري ، أما في الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت الهيئة أن بين التغيرات حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء سوف يكون هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في ساعات المساء علاوة على حدوث نشاط طفيف على بعض المناطق الجمهورية وبالتحديد على محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023:

وكشفت هيئة الأرصاد عن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري والتي تتمثل في السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى ،على أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم،