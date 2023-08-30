انت الأن تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات .. فرصة متتعوضتش اعرف كيفية الحجز والشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، فرصة العمر لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم ما يقارب 11 مليون مواطن.

المعاشات:

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات، فرصة الحصول على شقق تملك في العديد من المدن الجديدة، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي، في التقرير التالي سوف نقوم بالكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوحدات السكنية.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات :

وأشار الصندوق أنه سوف يتم البدء في طرح شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات في مشروع سكن لكل المصريين خلال الفترة المقبلة، حيث سوف يصل الحد الأقصى للسن المتاح له التقديم في هذه الوحدات السكنية إلي 75 عام.

كيفية الحجز في طرح شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات:

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الخطوات التي يجب على أصحاب المعاشات القيام بنها من أجل التقديم في هذه الوحدات السكنية وهي كما يلي :

1- تتمثل الخطوة الأولي في الدخول إلي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الضغط هنا.

2- في الخطوة الثانية يقوم صاحب المعاش بتسجيل رغبة الحجز.

3- ثالث هذه الخطوات يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة وفقًا لإعلان سكن كل المصريين والتي تتمثل في استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات:

1- السن الأقصى للتقديم هو 75 عام.

2- أن يكون لدي صاحب المعاش مصدر دخل لا يزيد بشكل شهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب أو 14 ألف جنيه لمجموع دخل الأسرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لأصحاب المعاشات:

1-بطاقة الرقم القومي ولزوجته وشهادات ميلاد الأبناء للمتزوجين.

2- شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للمعاش.

3- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة.

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.