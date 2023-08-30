انت الأن تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. مصرع وإصابة أكثر من 15 شخص في حادث طريق طيبة الحبيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي شابين مصرعهما وإصابة 14 آخرين بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس الجاري طريق طيبة الحبيل شرق محافظة الأقصر

حادث طريق طيبة الحبيل:

وتلقت غرفة عمليات النجدة إفادة في محافظة طيبة الحبيل تفيد بوقوع كمين الطود وحيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث إلي بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وانتقل ضباط أمن مركز طيبة الحبيل إلي مكان وقوع حادث طريق طيبة الحبيل للتعرف على التطورات الناتجة عن الحادث وتحديد ملابسات الحادث والاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المدينة عن طريق أوناش المرور.

تفاصيل حادث طيبة الحبيل:

وأكد المصابين في حادث طيبة الحبيل أن سبب وقوعه والذي كان بسبب السرعة الزائدة من السائق واختلال عجلة القيادة من يده واصطدامها بالسيارة الملاكي.

أسماء المصابين في حادث كمين الطود:

وكشف التقرير الطبي عن حادث طيبة الحبيل عن مصرع شخصين إصابة 14 حيث جاءت أسمائهم كما يلي :

1- مصرع محمد هيثم” 40 سنة.

2- مصرع عبد الباسط صبرى” 35 سنة

3- إصابة جرجس يعقوب” 52 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه.

4- إصابة مارجريت بشير” 41 سنة مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

5- إصابة نان رفعت 35 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

6- إصابة “ناهد حسن” 31 سنة،، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

7- إصابة أحمد محمد 19 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

8- إصابة “البراء محمود” 23 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

9- إصابة فارس مينا 12 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

10-إصابة فلتاؤس جرجس” 11 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالوجه

11- إصابة محمود فتحى” 28 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

12- إصابة ياسر سيد” 35 سنة مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

13- إصابة أحمد محمد” 22 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات بالوجه

14- إصابة “رومانى جرجس” 15 سنة، واخرين مجهولي الهوية