مايا مرسي تتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 05:31 مساءً - زارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم برفقة الدكتورة نهال بلبع القائمة بأعمال محافظ البحيرة مركز شباب الجرادات بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ضمن الجولة التفقدية لحضورعدد من الانشطة والفعاليات التى ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة بالإضافة إلى حملة " بلدى أمانة" التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات ، وذلك بحضور عدد قيادات المحافظة والمجلس القومى للمرأة .

حيث تفقدت نموذج المحاكاة البنكي بالقرى "تحويشة في بنك"، والذي ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات واسرهن وتوفر فرص للعمل بالقري ، تضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي ، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وجناح للمشروعات الخضراء الذكية، وجناح لعرض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس .

كما حضرت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة نهال بلبع لقاء بعنوان "بلدى أمانة" والذي استهدف أهالي مركز ابو حمص بالمحافظة .

وخلال كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرائدات والواعظات والمكرسات والراهبات لتعاونهن فى نشر التوعية المجتمعية والرسائل الايجابية البنائه التى تهدف لترسيخ مفهوم الدفاع والانتماء للوطن، بالإضافة الى دورهن في التعريف بجهود الدولة في تقديم الخدمات المختلفة للأهالي، مؤكدة أهمية دور المرأة المصرية فى التصدى لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.

وأشارت السيدة الدكتورة نهال بلبع إلى مكتسبات المرأة المصرية ووصولها الى مختلف المواقع القيادية من بينها القضاء ومجلس الدولة ، مثمنه دور المجلس القومى للمرأة التاريخي في دعم تمكين المرأة في كافة المجالات و في تقوية التلاحم الأسري.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة نهال بلبع في أمسية "الاسرة المصرية" والتي تضمنت عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية لحملة " بلدى أمانة" ، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي أغاني وطنية ، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات