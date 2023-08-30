بعد تحذير مرصد الأزهر من تبعات انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي... حركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:29 مساءً - سيطرت حركة الشباب الإرهابية على خمس بلدات في وسط #الصومال، هى: وابهو (Wabho)، وأوسوين (Osweyne)، وبودبود (Budbud)، وجلعاد (Gal’ad)، وماساغاواي (Masagaway ) في ولاية جالمودوج (Galmudug)، بعد مغادرة القوات الصومالية لتلك البلدات، وأسفر القتال الدائر عن مقتل 178 جنديًا صوماليًا.

ومتابعة للتطورات الأمنية الأخيرة في الصومال، فإن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يلفت إلى خطورة التراجع أمنيًا في المناطق المحررة من قبضة حركة الشباب الإرهابية، حيث لا يزال فلول الحركة قريبون من تلك المناطق منتظرين الفرصة المواتية للانقضاض عليها مجددًا؛ لذا يشدد المرصد على أهمية وضع قوات عسكرية احتياطية في تلك المناطق بما يضمن استمرار سيطرة الحكومة الصومالية عليها.

كما يشير مرصد الأزهر مجددًا إلى التبعات السلبية لإعلان بعثة #الاتحاد_الإفريقي عن سحب 2000 جندي في يونيو الماضي، وعزمها سحب 3000 آخرين بحلول نهاية سبتمبر من الصومال، فمن شأن ذلك أن يسبب ضغطًا على القوات الحكومية التي تحاول جاهدة إحكام قبضتها على المناطق الخاضعة لنفوذ "الشباب" وهو ما يدفعها للانتقال بين تلك المناطق لتحريرها تاركة خلفها فراغًا أمنيًا تستغله عناصر الحركة القابعة في جحورها.