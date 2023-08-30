عقب العودة من النمسا.. كولر يقرر إراحة لاعبي الأهلي 48 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 07:27 مساءً - أصدر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح فريقه راحة لمدة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر النمسا.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق منذ 28 أغسطس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وقرر كولر قرر منح لأعبيه راحة يومي 7 و8 سبتمبر، قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي يوم 12 سبتمبر المقبل، أي قبل مباراة السوبر الإفريقي بـ 3 أيام، من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي، لعب كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، والاتحاد السعودي لكرة القدم SAFF بيانًا رسميًا يكشف احتضان المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر الإفريقي.

ملعب الملك فهد الشهير